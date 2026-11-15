Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν πηγαίνουν ποτέ στο συνεργείο -Τα πιο αξιόπιστα

Στο αυτοκινητιστικό γίγνεσθαι ορισμένα μοντέλα έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικά και λειτουργούν μετά από χρόνια χρήσης χωρίς σημαντικά προβλήματα, ώστε έχουν καταλήξει να αποτελούν σύμβολα ποιότητας.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς λοιπόν 85.000 οδηγούς, ο Οργανισμός Καταναλωτών Ισπανίας πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την αξιοπιστία των αυτοκινήτων στην Ευρώπη, αξιολογώντας όχι μόνο τον αριθμό των βλαβών αλλά και τη σοβαρότητά τους, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και την ηλικία του αυτοκινήτου.

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