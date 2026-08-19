Αυτό είναι το νέο Hyundai Tucson -Όλα τα στοιχεία του - iefimerida.gr

Το κορεάτικο SUV περνάει στην πέμπτη γενιά του, αλλάζοντας ριζικά την εμφάνισή του και το εσωτερικό του, ενώ μεγαλώνει και σε διαστάσεις.

Η Hyundai αποκάλυψε τις πρώτες επίσημες εικόνες της νέας γενιάς του Tucson, ενός από τα σημαντικότερα μοντέλα στη γκάμα της και ενός SUV που έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρή παρουσία και στην ευρωπαϊκή αγορά. Έξι χρόνια μετά την παρουσίαση της σημερινής γενιάς, το Tucson περνάει πλέον στην 5η γενιά του, με τους Κορεάτες να επιλέγουν αυτή τη φορά μια αρκετά διαφορετική σχεδιαστική κατεύθυνση.﻿

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