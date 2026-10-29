 Αυτό είναι το νέο φθηνό αυτοκίνητο που κατασκευάζουν οι Τούρκοι - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο φθηνό αυτοκίνητο που κατασκευάζουν οι Τούρκοι

Αυτό είναι το νέο φθηνό αυτοκίνητο που κατασκευάζουν οι Τούρκοι
Αυτό είναι το νέο φθηνό αυτοκίνητο που κατασκευάζουν οι Τούρκοι
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Η Togg διευρύνει τη γκάμα των μοντέλων της με τη προσθήκη του T6X, το παρουσιαστεί τον ερχόμενο Ιούνιο και θα αποτελεί το πιο προσιτό μοντέλο της εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι Togg είναι μια νεοσύστατη σχετικά μάρκα καθώς η παραγωγή των οχημάτων της ξεκίνησε μόλις πριν από 4 χρόνια (τον Οκτώβρη του 2022), κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εδραιωθεί στην αγορά της Τουρκίας ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

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