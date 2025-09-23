Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα της Google -Ποιοι έπεσαν σε αυτήν, γιατί το πλήρωσαν ακριβά - iefimerida.gr

Μία καθυστέρηση στην ανανέωση των δεδομένων της εφαρμογής Google Maps είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να δεχτούν πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Μία αλλαγή στο όριο ταχύτητας από τα 80 στα 60 χλμ./ώρα σε ορισμένα τμήματα δρόμων στην κομητεία Laois στην Ιρλανδία είχε ως αποτέλεσμα να κοπούν δεκάδες πρόστιμα για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr