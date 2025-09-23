 Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα της Google -Ποιοι έπεσαν σε αυτήν, γιατί το πλήρωσαν ακριβά - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα της Google -Ποιοι έπεσαν σε αυτήν, γιατί το πλήρωσαν ακριβά

παγίδα google
Η αλλαγή του ορίου ταχύτητας και η αδυναμία των υπηρεσιών πλοήγησης να ενημερώσουν άμεσα τις ενδείξεις τους προκάλεσε την επιβολή προστίμων σε δεκάδες οδηγούς
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μία καθυστέρηση στην ανανέωση των δεδομένων της εφαρμογής Google Maps είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να δεχτούν πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Μία αλλαγή στο όριο ταχύτητας από τα 80 στα 60 χλμ./ώρα σε ορισμένα τμήματα δρόμων στην κομητεία Laois στην Ιρλανδία είχε ως αποτέλεσμα να κοπούν δεκάδες πρόστιμα για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Google παγίδα πρόστιμο όριο ταχύτητας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ