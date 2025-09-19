Αυτή είναι η αναβαθμισμένη Alfa Romeo Junior -Όλες οι αλλαγές - iefimerida.gr

Mε περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης και στοχευμένες αλλαγές στον εξοπλισμό, η Alfa Romeo Junior θέλει να συνεχίσει τη θετική εμπορική της πορεία.
Μπορεί η Alfa Romeo Junior να μην είχε τον πιο ομαλό δρόμο μέχρι το λανσάρισμά της, με το μεγαλύτερο «σκόπελο» να ήταν η αλλαγή ονόματος λόγω πολιτικών αντιδράσεων, αλλά από τη στιγμή που βγήκε στον δρόμο, η υποδοχή ήταν κάτι παραπάνω από θετική.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο