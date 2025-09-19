Αυτή είναι η αναβαθμισμένη Alfa Romeo Junior -Όλες οι αλλαγές - iefimerida.gr

Mε περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης και στοχευμένες αλλαγές στον εξοπλισμό, η Alfa Romeo Junior θέλει να συνεχίσει τη θετική εμπορική της πορεία. ﻿

Μπορεί η Alfa Romeo Junior να μην είχε τον πιο ομαλό δρόμο μέχρι το λανσάρισμά της, με το μεγαλύτερο «σκόπελο» να ήταν η αλλαγή ονόματος λόγω πολιτικών αντιδράσεων, αλλά από τη στιγμή που βγήκε στον δρόμο, η υποδοχή ήταν κάτι παραπάνω από θετική.﻿

