 Αυτά είναι όλα τα μοντέλα που θα φέρει η Hyundai το 2027
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι όλα τα μοντέλα που θα φέρει η Hyundai το 2027

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Νέα μοντέλα Hyundai 2027
Πλήθος νέων μοντέλων πρόκειται να εισάγει η κορεατική φίρμα στην ελληνική χρόνια μέσα στο 2027, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η νέα γενιά του Tucson

Η κορεάτικη μάρκα σκοπεύει να διευρύνει σημαντικά τη γκάμα της κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.

Η Hyundai συνεχίζει τη στρατηγική των…. δύο μετώπων: το ένα με τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης κι από την άλλη, εκείνο με τα ηλεκτρικά που έρχονται εντός της «οικογένειας» Ioniq. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτή για το 2027;

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Hyundai ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα