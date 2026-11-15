Αυτά είναι όλα τα μοντέλα που θα φέρει η Hyundai το 2027

Η κορεάτικη μάρκα σκοπεύει να διευρύνει σημαντικά τη γκάμα της κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.

Η Hyundai συνεχίζει τη στρατηγική των…. δύο μετώπων: το ένα με τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης κι από την άλλη, εκείνο με τα ηλεκτρικά που έρχονται εντός της «οικογένειας» Ioniq. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτή για το 2027;

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