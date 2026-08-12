Αυτές είναι οι πιο αξιόπιστες μάρκες -Ποια αυτοκίνητα βγάζουν τις λιγότερες βλάβες - iefimerida.gr

Τα νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν ποιες μάρκες εξακολουθούν να ξεχωρίζουν στον τομέα της αξιοπιστίας, αλλά και ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που τις βοηθούν να διατηρούν το προβάδισμά τους έναντι του ανταγωνισμού.

Η αξιοπιστία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξετάζουν οι οδηγοί πριν από την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου, αφού ανεξαρτήτως επιδόσεων, τεχνολογίας ή σχεδίασης, προτεραιότητα για τους περισσότερους αγοραστές προτεραιότητα παραμένει να έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο που θα ξεκινά κάθε πρωί χωρίς προβλήματα και δεν θα απαιτεί συνεχείς επισκέψεις στο συνεργείο.

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