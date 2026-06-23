Xάνεις το δίπλωμα και πληρώνεις πρόστιμο -Αυτό είναι το αξεσουάρ των 2 ευρώ που μπορεί να σε «κάψει» στο ΚΤΕΟ - iefimerida.gr

Ο ΚΟΚ είναι ιδιαίτερα αυστηρός με την ευκρίνεια των πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες πρέπει να είναι πάντα ευανάγνωστες.
Η σωστή λειτουργία των φώτων ενός αυτοκινήτου δεν αφορά μόνο τους προβολείς, τα φλας ή τα πίσω φανάρια. Υπάρχει ένα μικρό εξάρτημα που συχνά περνά απαρατήρητο από τους οδηγούς, παρότι η βλάβη του μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και παρατηρήσεις στο ΚΤΕΟ.
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