Αστυνομικοί αποκαλύπτουν -Αυτές είναι οι πιο αστείες δικαιoλογίες που έχουν ακούσει από οδηγούς - iefimerida.gr

Προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ., ορισμένοι οδηγοί «αραδιάζουν» τις πιο ευφάνταστες δικαιολογίες στους αξιωματικούς της τροχαίας.

Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι μία από τις παραβάσεις τις οποίες ο οδηγός δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι διέπραξε, αφού υπάρχουν αδιαμφισβήτητα τεκμήρια ενοχής, όπως το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ή τα κινητά ραντάρ της τροχαίας.

