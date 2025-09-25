Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή; - iefimerida.gr

Όταν έρχεται η στιγμή να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, το πιο συχνό ερώτημα είναι αν αρκεί η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου, που προσφέρει τις απαραίτητες καλύψεις σε χαμηλή τιμή, ή αν αξίζει να επενδύσετε στη μικτή ασφάλεια, που προστατεύει πλήρως το όχημά σας.

Πρόκειται για το δίλημμα που απασχολεί τους περισσότερους οδηγούς... Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά;

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr