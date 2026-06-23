Αποστολή στην Ελβετία: H Skoda αποκαλύπτει το νέο Peaq - iefimerida.gr

Με το νέο Peaq, η Skoda πραγματοποιεί το πιο αποφασιστικό της βήμα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο τεχνολογικά SUV στην ιστορία της.

Το νέο επταθέσιο μοντέλο τοποθετείται στην κορυφή της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της τσεχικής μάρκας και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών SUV, συνδυάζοντας μεγάλους χώρους, υψηλή τεχνολογία και αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα.

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