Αποστολή στη Ρώμη: Πρώτη επαφή με το νέο smart #2 - iefimerida.gr

Καλεσμένοι της Star Automotive Hellas ταξιδέψαμε στη πρωτεύουσα της Ιταλίας για να πάρουμε μια ιδέα από τον σχεδιασμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου που θα αποτελέσει τον ηλεκτρικό διάδοχο του θρυλικού smart fortwo.

Η smart επιστρέφει στις ρίζες της, με το smart Concept #2 να σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επάνοδο του δημοφιλέστερου διθέσιου αυτοκινήτου πόλης που απουσίαζε από τη γκάμα της μάρκας εδώ και δύο χρόνια.

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