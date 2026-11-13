Αποστολή στη Λισαβόνα: Οδηγούμε το νέο Dacia Spring

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Dacia περνά στη δεύτερη γενιά του με ολοκαίνουργια εμφάνιση, μεγαλύτερους χώρους, αυξημένη ισχύ και εξοπλιστικά χαρακτηριστικά που δεν εντοπίζονται σε κανένα άλλο μοντέλο της κατηγορίας.

Από το λανσάρισμά του το 2021, το Spring αποτέλεσε σημείο καμπής για την Dacia καθώς εισήγαγε την μάρκα στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, αποσπώντας παράλληλα σημαντικά ευρωπαϊκά βραβεία που αναγνώρισαν τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα.

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