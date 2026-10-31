Αποστολή στη Γαλλία -Οδηγούμε τη νέα BMW Σειρά 3 - iefimerida.gr

Το εμβληματικό μεσαίο σεντάν πέρασε στην όγδοη γενιά του και εμείς βρεθήκαμε στην Αιξ-Αν-Προβάνς της νότιας Γαλλίας, ώστε να οδηγήσουμε την κορυφαία από τις θερμικές εκδόσεις του και την αμιγώς ηλεκτρική i3 50 xDrive.
Παρά το γεγονός ότι η αυτοκίνηση κινείται εδώ και χρόνια σε ρυθμούς SUV, παραγκωνίζοντας σχεδόν όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοκινήτων -μεταξύ των οποίων τα σεντάν-, υπάρχουν ακόμα μερικοί κατασκευαστές που συνεχίζουν να προσφέρουν μοντέλα σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες.
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