 Αδειάζουν οι δρόμοι της Αθήνας από αυτά τα ΙΧ -Πότε προβλέπεται υποχρεωτική διαγραφή - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αδειάζουν οι δρόμοι της Αθήνας από αυτά τα ΙΧ -Πότε προβλέπεται υποχρεωτική διαγραφή

Απομάκρυνση παρατημένων αυτοκινήτων από τους δρόμους της Αθήνας
Απομάκρυνση παρατημένων αυτοκινήτων από τους δρόμους της Αθήνας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τη στιγμή που αναζήτηση μίας θέσης στάθμευσης στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας έχει μετατραπεί σε υπόθεση για γερά νεύρα, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα εξακολουθούν να δεσμεύουν πολύτιμες δημόσιες θέσεις.

Τα τελευταία χρόνια η αστικοποίηση και η επακόλουθη αύξηση του αριθμού των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Αθήνα έχει αναδείξει ακόμα εντονότερα το πρόβλημα της στάθμευσης καθώς ο πολεοδομικός σχεδιασμός των προηγούμενων δεκαετιών αδυνατεί να εξυπηρετήσει τα σημερινά δεδομένα.

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