Αδειάζουν οι δρόμοι της Αθήνας από αυτά τα ΙΧ -Πότε προβλέπεται υποχρεωτική διαγραφή - iefimerida.gr

Τη στιγμή που αναζήτηση μίας θέσης στάθμευσης στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας έχει μετατραπεί σε υπόθεση για γερά νεύρα, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα εξακολουθούν να δεσμεύουν πολύτιμες δημόσιες θέσεις.
Τα τελευταία χρόνια η αστικοποίηση και η επακόλουθη αύξηση του αριθμού των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Αθήνα έχει αναδείξει ακόμα εντονότερα το πρόβλημα της στάθμευσης καθώς ο πολεοδομικός σχεδιασμός των προηγούμενων δεκαετιών αδυνατεί να εξυπηρετήσει τα σημερινά δεδομένα.
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