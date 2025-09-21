 Απίστευτος νέος ηλεκτροκινητήρας στον τροχό αποδίδει 560 ίππους - iefimerida.gr
Απίστευτος νέος ηλεκτροκινητήρας στον τροχό αποδίδει 560 ίππους

Ηλεκτροκινητήρας
Ο νέος ηλεκτροκινητήρας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ζυγίζοντας λιγότερο από 30 κιλά, ο εντυπωσιακός ηλεκτροκινητήρας HaloDrive -μίας αμερικανικής Startup από την Καλιφόρνια- που τοποθετείται μέσα στην πλήμνη του τροχού φτάνει σε ασύλληπτη ισχύ.

Κατασκευαστές και startups αναζητούν λύσεις για το μεγάλο πρόβλημα της ηλεκτροκίνησης, το βάρος, εξελίσσοντας -μαζί φυσικά με πιο προηγμένες μπαταρίες- και πιο συμπαγείς και αποδοτικούς ηλεκτροκινητήρες.

