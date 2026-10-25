 Οδήγηση στη ΛΕΑ: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ, πότε αφαιρείται το δίπλωμα και ποιες είναι οι κυρώσεις - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση στη ΛΕΑ: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ, πότε αφαιρείται το δίπλωμα και ποιες είναι οι κυρώσεις

Μπλόκο της Τροχαίας σε επαρχιακό δρόμο
Μπλόκο της Τροχαίας σε επαρχιακό δρόμο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ιδιαιτέρως προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί κατά την κίνηση τους στον αυτοκινητόδρομο καθώς η μη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μπορεί να τους φέρει αντιμέτωπους με βαρύτατα πρόστιμα αρκετών χιλιάδων ευρώ﻿.

Μπορεί η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο να θεωρείται από πολλούς μια εύκολη διαδικασία, ωστόσο ακόμα και εκεί οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν με ευλάβεια τον ΚΟΚ, ο οποίος δε συγχωρεί έκνομες ενέργειες.

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