Οδήγηση στη ΛΕΑ: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ, πότε αφαιρείται το δίπλωμα και ποιες είναι οι κυρώσεις - iefimerida.gr

Ιδιαιτέρως προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί κατά την κίνηση τους στον αυτοκινητόδρομο καθώς η μη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μπορεί να τους φέρει αντιμέτωπους με βαρύτατα πρόστιμα αρκετών χιλιάδων ευρώ.
Μπορεί η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο να θεωρείται από πολλούς μια εύκολη διαδικασία, ωστόσο ακόμα και εκεί οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν με ευλάβεια τον ΚΟΚ, ο οποίος δε συγχωρεί έκνομες ενέργειες.
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