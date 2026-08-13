 Αστυνομικός «ντύθηκε» θάμνος και έκοψε 74 κλήσεις -Το νέο κόλπο για να πιάνουν τους οδηγούς - iefimerida.gr
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Αστυνομικός «ντύθηκε» θάμνος και έκοψε 74 κλήσεις -Το νέο κόλπο για να πιάνουν τους οδηγούς

Αστυνομικός «ντύθηκε» θάμνος και έκοψε 74 κλήσεις -Το νέο κόλπο για να πιάνουν τους οδηγούς
Αστυνομικός «ντύθηκε» θάμνος και έκοψε 74 κλήσεις -Το νέο κόλπο για να πιάνουν τους οδηγούς
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους, καθώς οι αστυνομικές αρχές δοκιμάζουν πλέον όλο και πιο ευρηματικούς τρόπους για να εντοπίζουν όσους παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο να καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας η οποία περιλαμβάνει αλλαγές στους υφιστάμενους κανόνες της νομοθεσίας, αυξημένα οργανωμένα μπλόκα καθώς και την τοποθέτηση καμερών, ραντάρ και ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου στους δρόμους.﻿

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