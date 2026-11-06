Πήρες αυτό το SMS στο κινητό -Πώς θα καταλάβεις ότι είναι απάτη; - iefimerida.gr

Με αφορμή την ηλεκτρονική αποστολή των κλήσεων της Τροχαίας απευθείας στα κινητά, οι επιτήδειοι επιχειρούν να «παγιδεύσουν» τους οδηγούς με παραπλανητικά μηνύματα από υποτιθέμενες παραβάσεις προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα.
Νέες πρακτικές εξαπάτησης έχουν σκαρφιστεί ορισμένοι απατεώνες προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από ανυποψίαστους πολίτες, αποστέλλοντας μαζικά SMS προσποιούμενοι κάποιον επίσημο φορέα όπως το govgr ή την EL.AS (Ελληνική Αστυνομία).
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