 Έτσι γίνεσαι αόρατος στα ραντάρ ταχύτητας -H εφαρμογή που πρέπει να βάλεις στο κινητό σου - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έτσι γίνεσαι αόρατος στα ραντάρ ταχύτητας -H εφαρμογή που πρέπει να βάλεις στο κινητό σου

Google Maps
Με ένα κλικ μπορεί κανείς να «εμπλουτίσει» τις λειτουργίες των Google Maps να αποκτήσει πρόσβαση στις θέσεις των καμερών ταχύτητας που βρίσκονται τοποθετημένες στους δρόμους
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή πλοήγησης θα σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τα ραντάρ ελέγχου ταχύτητας που βρίσκονται στην πορεία που ακολουθείτε.﻿

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, έχει φέρει αυστηρότερες κυρώσεις και υψηλότερα πρόστιμα, με την πολιτεία να επενδύει ταυτόχρονα σε ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης και καταγραφής περιστατικών για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς στους δρόμους.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ραντάρ ραντάρ ταχύτητας Κάμερες ταχύτητας εφαρμογή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ