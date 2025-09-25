Έτσι γίνεσαι αόρατος στα ραντάρ ταχύτητας -H εφαρμογή που πρέπει να βάλεις στο κινητό σου - iefimerida.gr

Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή πλοήγησης θα σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τα ραντάρ ελέγχου ταχύτητας που βρίσκονται στην πορεία που ακολουθείτε.﻿

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, έχει φέρει αυστηρότερες κυρώσεις και υψηλότερα πρόστιμα, με την πολιτεία να επενδύει ταυτόχρονα σε ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης και καταγραφής περιστατικών για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς στους δρόμους.

