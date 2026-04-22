Ανασφάλιστο αυτοκίνητο: Τα πρόστιμα & το κρυφό κόστος που κανείς δεν σου λέει - iefimerida.gr

Το να μένεις χωρίς ασφάλεια αυτοκινήτου δεν είναι απλώς παράβαση, αλλά ένα ρίσκο με συγκεκριμένο κόστος. Πρόστιμα, αφαίρεση πινακίδων και οικονομικές επιβαρύνσεις από ατύχημα, που μπορούν να φτάσουν σε πολύ μεγάλα ποσά.

Και σήμερα δεν χρειάζεται να σε σταματήσει κανείς στον δρόμο. Ο έλεγχος γίνεται αυτόματα και η ειδοποίηση έρχεται πριν το καταλάβεις.

Αν το αυτοκίνητό σου δεν είναι ασφαλισμένο, η λύση είναι πιο εύκολη και γρήγορη από όσο νομίζεις, με το κόστος της ασφάλειας να είναι πολύ μικρότερο από το κόστος που έρχεται χωρίς αυτή.

Τι πρόστιμο πληρώνεις αν κυκλοφορείς με ανασφάλιστο αυτοκίνητο

Το κόστος ενός ανασφάλιστου οχήματος δεν είναι μόνο το πρόστιμο. Είναι ένας συνδυασμός συνεπειών που μπορεί να σε ακινητοποιήσει.

Για επιβατικό αυτοκίνητο (Ι.Χ.) το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 500€. Για μοτοσικλέτα ή δίκυκλο στα 250€, ενώ για λεωφορείο ή φορτηγό δημόσιας χρήσης φτάνει τα 1.000€.

Για όχημα δηλωμένο σε ακινησία που κυκλοφορεί, το πρόστιμο φτάνει τις 10.000€. Σε υποτροπή εντός πενταετίας μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος.

Τα παραπάνω ισχύουν βάσει του ν. 5113/2024 (ΦΕΚ 96/Α/21-6-2024).

Τι γίνεται αν λήξει η ασφάλεια αυτοκινήτου

Όταν λήξει η ασφάλεια αυτοκινήτου, το όχημα θεωρείται αυτόματα ανασφάλιστο. Η λήξη και η μη ανανέωση αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από την πρώτη μέρα που το όχημα μένει ανασφάλιστο.

Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι γίνονται τακτικά και το σύστημα εντοπίζει εύκολα ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο χωρίς να χρειαστεί καν να σε σταματήσουν στον δρόμο.

Τι θα συμβεί αν προκαλέσεις ατύχημα χωρίς ασφάλεια

Εδώ το κόστος παύει να μετριέται σε εκατοντάδες ευρώ.

Τι γίνεται αν δεν έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου και εμπλακείς σε ατύχημα; Πληρώνεις εσύ όλες τις ζημιές σε τρίτους και όλες τις σωματικές βλάβες.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο μπορεί να αποζημιώσει τον παθόντα αλλά στη συνέχεια στρέφεται εναντίον σου για να ανακτήσει το ποσό. Πρόκειται για οικονομική επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που καμία ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου δεν πλησιάζει.

Πώς να ασφαλίσεις άμεσα το αυτοκίνητό σου

Αν το αυτοκίνητό σου δεν είναι ασφαλισμένο, η ανανέωση ασφάλειας αυτοκινήτου είναι πιο γρήγορη από όσο νομίζεις.

Σήμερα η ασφάλιση αυτοκινήτου online γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν χρειάζεται ραντεβού, δεν χρειάζεται αναμονή. Επιλέγεις κάλυψη, πληρώνεις και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου είναι άμεσα διαθέσιμο. Υπάρχουν επίσης επιλογές για ασφάλεια αυτοκινήτου με δόσεις χωρίς πιστωτική, αν δεν θέλεις να πληρώσεις εφάπαξ.

Πώς να συγκρίνεις εύκολα προσφορές ασφάλειας αυτοκινήτου

Όλο και περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν τη σύγκριση τιμών ασφάλειας αυτοκινήτου online πριν αποφασίσουν, και ο λόγος είναι απλός. Οι διαφορές στις τιμές μεταξύ εταιρειών μπορεί να είναι σημαντικές.

