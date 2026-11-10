Μετά τις ταυτότητες αλλάζουν και τα διπλώματα οδήγησης -Πότε πρέπει να ανανεωθούν - iefimerida.gr

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διπλώματα οδήγησης, με τη νέα νομοθεσία να αλλάζει τα δεδομένα τόσο ως προς τη διάρκεια ισχύος τους όσο και ως προς τη διαδικασία ανανέωσης.

Το δίπλωμα οδήγησης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις μεταφορές, καθώς οι Βρυξέλλες προωθούν αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα.﻿

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