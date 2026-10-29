Η Ευρώπη αλλάζει τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων - iefimerida.gr

Η Κομισιόν εντείνει την πίεση προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες καθώς το μέτρο της μείωσης του μεγέθους των ρεζερβουάρ στα αυτοκίνητα που εξετάζει θα επηρεάσει όχι μόνο την καθημερινότητα των οδηγών αλλά και τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τομέα της αυτοκίνησης με στόχο τον εκμηδενισμό των εκπομπών ρύπων έως το 2035, αναγκάζοντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε έναν ριζικό και ταχύτατο μετασχηματισμό.

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