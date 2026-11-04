Πωλήθηκε το καμάρι του Ερντογάν -Ποια αυτοκινητοβιομηχανία άλλαξε χέρια - iefimerida.gr

Η μεγαλύτερη τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά σε κομβικές αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση, με τον μεγαλύτερο μέτοχο να είναι πλέον το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της Τουρκίας.
Η τουρκική Togg κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ιδρύθηκε το 2018 ως κοινοπραξία μεταξύ πέντε φορέων και επιχειρηματικών ομίλων: τις εταιρείες Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Holding και την Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων της Τουρκίας (TOBB).
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