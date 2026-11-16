 Πινακίδες κυκλοφορίας: Πώς το νέο ψηφιακό σύστημα βάζει τέλος στις ελλείψεις και στο «γρηγορόσημο» -Τι αλλάζει
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πινακίδες κυκλοφορίας: Πώς το νέο ψηφιακό σύστημα βάζει τέλος στις ελλείψεις και στο «γρηγορόσημο» -Τι αλλάζει

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Πινακίδες αυτοκινήτου
Πινακίδες αυτοκινήτου

Το carandmotor.gr αποκαλύπτει πότε θα δημοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα επιτευχθεί η διαφάνεια και ο απόλυτος έλεγχος στην διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας.﻿

Εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Carandmotor.gr﻿, αναμένεται να υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα μπαίνει ένα οριστικό τέλος στην «βιομηχανία ενστάσεων» από τους υποψήφιους προμηθευτές πινακίδων κυκλοφορίας στους διαγωνισμούς του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενώ επίσης μπλοκάρεται και το λεγόμενο «γρηγορόσημο» το οποίο όχι μόνο «βασιλεύει» σε πολλές Διευθύνσεις Μεταφορών αλλά εξαιτίας και των τελευταίων «τεχνικών» ή μη ελλείψεων κυμαίνεται σε αστρονομικά ποσά.

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