 Τι αλλάζει στα διπλώματα οδήγησης -Πώς θα γίνονται οι θεωρητικές εξετάσεις - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι αλλάζει στα διπλώματα οδήγησης -Πώς θα γίνονται οι θεωρητικές εξετάσεις

Εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος οδήγησης
Εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος οδήγησης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αδιάβλητο το νέο σύστημα το οποίο θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσλειτουργίες προκύψουν.

Μετά από 20 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλάζει το υφιστάμενο σύστημα θεωρητικών εξετάσεων το οποίο είναι βασισμένο σε τεχνολογία της εποχής του 2000 και λειτουργεί με υποστηριζόμενη πλέον έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows το οποίο και προκαλεί σοβαρά ζητήματα συμβατότητας. ﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ διπλώματα οδήγησης εξετάσεις οδήγησης carandmotor.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ