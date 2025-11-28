Τι αλλάζει στα διπλώματα οδήγησης -Πώς θα γίνονται οι θεωρητικές εξετάσεις - iefimerida.gr

Αδιάβλητο το νέο σύστημα το οποίο θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσλειτουργίες προκύψουν.

Μετά από 20 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλάζει το υφιστάμενο σύστημα θεωρητικών εξετάσεων το οποίο είναι βασισμένο σε τεχνολογία της εποχής του 2000 και λειτουργεί με υποστηριζόμενη πλέον έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows το οποίο και προκαλεί σοβαρά ζητήματα συμβατότητας. ﻿

