Alfa Romeo 4C έχει κάνει 429.000 χιλιόμετρα με τον ίδο κινητήρα [βίντεο]

Πόσα χιλιόμετρα πιστεύετε ότι μπορεί να καλύψει ένα σπορ μοντέλο, προτού το κινητήριο σύνολό του χρειαστεί σοβαρή ανακατασκευή;

Την απάντηση δίνει η Alfa Romeo 4C της ιστορίας που σας παραθέτουμε, η οποία έχει ήδη διανύσει 429.000 χιλιόμετρα! Όλα αυτά, σε χρονικό διάστημα 11 ετών, κυρίως στους ορεινούς δρόμους του Νότιου Τιρόλου.

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