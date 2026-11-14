 Alfa Romeo 4C έχει κάνει 429.000 χιλιόμετρα με τον ίδο κινητήρα [βίντεο]
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Alfa Romeo 4C έχει κάνει 429.000 χιλιόμετρα με τον ίδο κινητήρα [βίντεο]

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Alfa Romeo 4C έχει κάνει 429.000 χιλιόμετρα με τον ίδο κινητήρα
Alfa Romeo 4C έχει κάνει 429.000 χιλιόμετρα με τον ίδο κινητήρα

Πόσα χιλιόμετρα πιστεύετε ότι μπορεί να καλύψει ένα σπορ μοντέλο, προτού το κινητήριο σύνολό του χρειαστεί σοβαρή ανακατασκευή;

Την απάντηση δίνει η Alfa Romeo 4C της ιστορίας που σας παραθέτουμε, η οποία έχει ήδη διανύσει 429.000 χιλιόμετρα! Όλα αυτά, σε χρονικό διάστημα 11 ετών, κυρίως στους ορεινούς δρόμους του Νότιου Τιρόλου.

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