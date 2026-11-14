Alfa Romeo 4C έχει κάνει 429.000 χιλιόμετρα με τον ίδο κινητήρα [βίντεο]

Πόσα χιλιόμετρα πιστεύετε ότι μπορεί να καλύψει ένα σπορ μοντέλο, προτού το κινητήριο σύνολό του χρειαστεί σοβαρή ανακατασκευή;
Την απάντηση δίνει η Alfa Romeo 4C της ιστορίας που σας παραθέτουμε, η οποία έχει ήδη διανύσει 429.000 χιλιόμετρα! Όλα αυτά, σε χρονικό διάστημα 11 ετών, κυρίως στους ορεινούς δρόμους του Νότιου Τιρόλου.
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