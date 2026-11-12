 Το «αγροτικό» τσέπης της Toyota έχει κινητήρα 660 κ.εκ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το «αγροτικό» τσέπης της Toyota έχει κινητήρα 660 κ.εκ.

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Το «αγροτικό» τσέπης της Toyota έχει κινητήρα 660 κ.εκ.
Το «αγροτικό» τσέπης της Toyota έχει κινητήρα 660 κ.εκ.

Η Scion, η θυγατρική μάρκα της Toyota επαναλανσάρεται στην αγορά με ένα pickup μήκους 3,35 μέτρων που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τις επαγγελματικές μεταφορές καθώς διακρίνεται για την πρακτικότητα και την ευελιξία του.

Το 2003 η Toyota ίδρυσε στην Αμερική τη Scion με σκοπό να προσελκύσει νεότερους αγοραστές, κυκλοφορώντας ουσιαστικά μοντέλα της Toyota με διαφορετικό σήμα και εξοπλισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Toyota carandmotor.gr

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα