Το «αγροτικό» τσέπης της Toyota έχει κινητήρα 660 κ.εκ.

Η Scion, η θυγατρική μάρκα της Toyota επαναλανσάρεται στην αγορά με ένα pickup μήκους 3,35 μέτρων που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τις επαγγελματικές μεταφορές καθώς διακρίνεται για την πρακτικότητα και την ευελιξία του.

Το 2003 η Toyota ίδρυσε στην Αμερική τη Scion με σκοπό να προσελκύσει νεότερους αγοραστές, κυκλοφορώντας ουσιαστικά μοντέλα της Toyota με διαφορετικό σήμα και εξοπλισμό.

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