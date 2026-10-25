 Η Toyota πουλάει τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά της -Με εγγύηση και τιμές από 2.500 ευρώ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota πουλάει τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά της -Με εγγύηση και τιμές από 2.500 ευρώ

Toyota Aygo X
To Toyota Aygo X
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η αναζήτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι μια απαιτητική υπόθεση, όμως εταιρείες, όπως η Toyota, απλοποιούν αισθητά τη διαδικασία προσφέροντας ελεγμένα μοντέλα που συνοδεύονται από επίσημη εγγύηση. 

Στην Ελλάδα﻿ χιλιάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αλλάζουν χέρια κάθε χρόνο καθώς το κόστος των καινούργιων αυτοκινήτων κατευθύνει πολλούς καταναλωτές στην αγορά ενός πιο προσιτού μοντέλου. Βέβαια η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου δεν είναι μια απλή υπόθεση καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να βεβαιωθούν πως το όχημα που επιλέγουν είναι ασφαλές, αξιόπιστο και ανταποκρίνεται στην τιμή του.

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