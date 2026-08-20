Εξουσιοδότηση για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου -Τι πρέπει να προσέχουμε - iefimerida.gr

Kάποιοι επιτήδειοι σκέφτηκαν έναν ακόμη τρόπο να κερδίζουν εύκολα χρήματα και βέβαια να μπλέκουν και τους ανυποψίαστους πελάτες τους.

Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε τη δράση κάποιων επιτήδειων εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για πώληση ανύπαρκτων οχημάτων ή με γυρισμένα χιλιόμετρα ή ακόμη πλημμυρισμένα ή τρακαρισμένα ΙΧ.Τώρα κάποιοι επιτήδειοι σκέφτηκαν έναν ακόμη τρόπο να κερδίζουν εύκολα χρήματα και βέβαια να μπλέκουν και τους ανυποψίαστους πελάτες τους ακόμη και σε περιπέτειες με το Δημόσιο.﻿

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