Diesel ή Βενζίνη: Ποιο αυτοκίνητο να επιλέξεις -Οι ειδικοί δίνουν την απάντηση - iefimerida.gr

Οι αγοραστές στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίως εξακολουθούν να επιλέγουν αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, παρατείνοντας έτσι και την ύπαρξη ενός προαιώνιου διλήμματος.

Πρόκειται για ένα ερώτημα στο οποίο ό,τι και αν απαντήσει κανείς, θα έχει σοβαρά επιχειρήματα για να στηρίξει την απάντησή του. Για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο αποδοτικό καύσιμο από τη βενζίνη.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr