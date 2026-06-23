Αφορολόγητο αυτοκίνητο για τρίτεκνους -Κάθε πότε το δικαιούνται; - iefimerida.gr

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το Τέλος Ταξινόμησης από τον έτερο γονέα για επιβατικά αυτοκίνητα έως 2.000 κυβικών εκατοστών.
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (1121 – Αριθμός Φύλλου 3474) δημοσιεύθηκε η Απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Γιώργου Πιτσιλή σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση απαλλαγής από το Τέλος Ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που εισάγονται ή παραλαμβάνονται από γονείς με τουλάχιστον 3 τέκνα.
Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο