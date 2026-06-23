 Αφορολόγητο αυτοκίνητο για τρίτεκνους -Κάθε πότε το δικαιούνται; - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αφορολόγητο αυτοκίνητο για τρίτεκνους -Κάθε πότε το δικαιούνται;

Πολύτεκνη οικογένεια
Πολύτεκνη οικογένεια
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Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το Τέλος Ταξινόμησης από τον έτερο γονέα για επιβατικά αυτοκίνητα έως 2.000 κυβικών εκατοστών.

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (1121 – Αριθμός Φύλλου 3474) δημοσιεύθηκε η Απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Γιώργου Πιτσιλή σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση απαλλαγής από το Τέλος Ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που εισάγονται ή παραλαμβάνονται από γονείς με τουλάχιστον 3 τέκνα.﻿

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