Το αφεντικό της Toyota αποκαλύπτει -Τα μοντέλα που πρέπει να «κόψει» - iefimerida.gr

Η Toyota να συνεχίζει να αποτελεί την απόλυτη δύναμη στην αυτοκινητοβιομηχανία, διατηρώντας την πρωτιά στις πωλήσεις για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ωστόσο ήδη γίνεται συζήτηση για την επόμενη ημέρα.﻿

Μπορεί η Toyota να αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες μάρκες στην ιστορία της αυτοκίνησης, έχοντας αναδειχθεί στην εταιρεία με τις περισσότερες πωλήσεις οχημάτων παγκοσμίως την τελευταία πενταετία και ξεπερνώντας τα 10,5 εκατομμύρια ταξινομημένα οχήματα μαζί με τη Lexus μέσα στο 2025, ωστόσο τα κορυφαία στελέχη της ιαπωνικής μάρκας σκέφτονται ήδη το μέλλον της και το πώς μπορούν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την κερδοφορία της, χτίζοντας πάνω στις ήδη εντυπωσιακές επιδόσεις της.

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