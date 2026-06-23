Το πουλάει όσο-όσο: Η μυθική βίλα του αφεντικού της Porsche με το ιδιωτικό τούνελ και η τιμή που προκαλεί ίλιγγο - iefimerida.gr

Λίγους μήνες μετά την έγκριση του σχεδίου κατασκευής μιας ιδιωτικής υπόγειας σήραγγας 500 μέτρων που θα οδηγεί στη βίλα του, ο Wolfgang Porsche βγάζει στο σφυρί το πολυτελές ακίνητο του έναντι 12,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται για μια ακόμα φορά η βίλα του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της Porsche στο Σάλτσμπουργκ της κεντροδυτικής Αυστρίας, καθώς το δημοφιλές ακίνητο εμφανίστηκε να διατίθεται προς πώληση σε αγγελία πρακτορείου πολυτελών ακινήτων.

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