 Το αφεντικό της Mercedes σπάει τη σιωπή του -Μέχρι πότε θα βάζουμε βενζίνη και diesel
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αφεντικό της Mercedes σπάει τη σιωπή του -Μέχρι πότε θα βάζουμε βενζίνη και diesel

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
αφεντικό mercedes
O επικεφαλής της Mercedes διατύπωσε το δικό του χρονοδιάγραμμα, αποκαλύπτοντας μέχρι πότε θα μας συντροφεύουν οι κινητήρες βενζίνης και diesel

Σε μία άκρως αποκαλυπτική δήλωση για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας προέβη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes, Ola Kallenius, ανατρέποντας τις ισορροπίες ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Παρά το γεγονός ότι σύσσωμη η αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται ολοένα και περισσότερο στα ηλεκτρικά μοντέλα, ο επικεφαλής του Mercedes-Benz Group που παράλληλα διατελεί πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων υποστηρίζει ότι οι κινητήρες βενζίνης και ντίζελ έχουν ακόμη πολύ μέλλον μπροστά τους.

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