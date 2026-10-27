Τι συμβαίνει όταν ανάβει το λαμπάκι της βενζίνης -Μηχανικός καταρρίπτει τον μύθο - iefimerida.gr

Η πεποίθηση ότι η οδήγηση με το λαμπάκι της ρεζέρβας αναμμένο βλάπτει σοβαρά τον κινητήρα και το σύστημα τροφοδοσίας φέρεται να μην ισχύει, καθώς τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με τεχνολογίες που αποτρέπουν κάτι τέτοιο.

Επί σειρά ετών μια από τις πιο παγιωμένες απόψεις που κυκλοφορούν στον χώρο των αυτοκινήτων αφορά την οδήγηση με πολύ χαμηλή στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ, καθώς κάτι τέτοιο «ζορίζει» υπερβολικά την τρόμπα και μπορεί επίσης να μεταφέρει βρωμιά από το ντεπόζιτο στα μπεκ, φράζοντάς τα.

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