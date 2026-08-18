Diesel αυτοκίνητα - Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες για να μην ακινητοποιηθούν στο δρόμο; - iefimerida.gr

Το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου εμποδίζει την εκκίνηση για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα κατά της ρύπανσης.
Μπορούμε να οδηγήσουμε προσωρινά χωρίς AdBlue, αυτό το ειδικό υγρό απαραίτητο για την ορθή λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων που είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογία SCR (επιλεκτική καταλυτική αναγωγή);
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