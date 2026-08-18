Diesel αυτοκίνητα - Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες για να μην ακινητοποιηθούν στο δρόμο; - iefimerida.gr

Το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου εμποδίζει την εκκίνηση για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα κατά της ρύπανσης.﻿

Μπορούμε να οδηγήσουμε προσωρινά χωρίς AdBlue, αυτό το ειδικό υγρό απαραίτητο για την ορθή λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων που είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογία SCR (επιλεκτική καταλυτική αναγωγή);

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