5 μήνες και 8.200 χιλιόμετρα με το υβριδικό Omoda 5 -Πώς συνεχίζεται η δοκιμή μας - iefimerida.gr

Η long-term δοκιμή του Omoda 5 SHS-H συνεχίζεται, με το υβριδικό SUV να συμπληρώνει πέντε μήνες στα χέρια μας και να αποδεικνύει τις δυνατότητές του στις πρώτες έντονες φθινοπωρινές βροχές.

Πέντε μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που παραλάβαμε το Omoda 5 SHS-H και το εντάξαμε στον στόλο του Carandmotor.gr, έχοντας διανύσει μαζί του περισσότερα από 8.200 χιλιόμετρα. Έχοντας ήδη δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε διαφορετικές συνθήκες, από την καθημερινή κίνηση της πόλης μέχρι τα μεγάλα καλοκαιρινά ταξίδια, συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέες πτυχές του χαρακτήρα του.

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