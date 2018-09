Μαγευτικό ντουέτο:Ο Αντρέα Μποτσέλι με τον γιο του στον νέο του δίσκο

Με τον γιο του, Ματέο, συνεργάζεται ο Αντρέα Μποτσέλι στο τραγούδι «Fall On Me».

Το τραγούδι θα ακούγεται στους τίτλους τέλους της νέας ταινίας της Disney, The Nutcracker and The Four Realms και θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του Αντρέα Μποτσέλι με τίτλο «Si». Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 26 Οκτωβρίου. Είναι ο πρώτος δίσκος του τενόρου με εντελώς καινούργιο υλικό, μετά από 14 χρόνια.

Ο Αντρέα Μποτσέλι έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο περιζήτητους σταρ για το «Si», όπως με τον Εντ Σίραν στο νέο κομμάτι «Amo Soltanto Te» και με την τραγουδίστρια της ποπ Dua Lipa στο single «If Only».