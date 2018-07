Alexis, do you know from Vespa?

«Μια λέξη και όλα σώζονται. Μια λέξη και όλα χάνονται» έλεγε ο Αντρέ Μπρετόν.

Και είναι αλήθεια. Απόδειξη; Το νέο – ανεκδιήγητο – σποτ του Μαξίμου για το Σκοπιανό.

«Zoran, do you know the region of Prespes?» ρώτησε ο Τσίπρας τον Ζάεφ, στο «ήταν-δίκαιο-και-έγινε-πράξη» προπαγανδιστικό σποτ.

Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο Ζάεφ την περιοχή; Δεν ξέρει ο πρωθυπουργός ότι συνορεύει η «Βόρεια Μακεδονία» με τις Πρέσπες και της ανήκει ένα κομμάτι; Δεν πήγαν να φάνε μετά τη συμφωνία στο «βορειομακεδονικό» κομμάτι των Πρεσπών;

Ελπίζω να μην ρωτήσει το ίδιο και τον Εντι Ράμα αν κάνει συμφωνία με την Αλβανία -ναι, και αυτή η χώρα, όχι μόνο συνορεύει με τις Πρέσπες αλλά έχει και ένα κομμάτι τους στην εδαφική της ακεραιότητα. Εκτός αν πέρα από τις «πυραμίδες» και τα βάτα, ο πρωθυπουργός όταν έλεγε για διευθέτηση των συνόρων εννοούσε και αυτό.

Το σποτάκι του Μαξίμου θα ήταν ένα αξιοπρεπές δείγμα κυβερνητικής προπαγάνδας αν δεν είχε αυτή την ερώτηση του Τσίπρα προς τον Ζάεφ.

Προσπερνώ το «στημένο» τηλεφώνημα ανοικτής ακρόασης με τον πρωθυπουργό της γείτονος.

Προσπερνώ ακόμη και τα τετραγωνάκια που σχεδίαζε ο Τσίπρας στο χαρτί με το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ζούμε σε μια εποχή στιγμιαίας τηλεοπτικής απεικόνισης ακόμη και μείζονων εθνικών θεμάτων και ως εκ τούτου το βίντεο ήταν αναμενόμενο.

Αλλά αυτή η σκηνή με τον Τσίπρα να ρωτά με την γνωστή προφορά του «Zoran, do you know the region of Prespes?» ήταν μοιραίο επικοινωνιακό λάθος. Οι συνειρμοί με το «Ανθρωπε ξέρεις από βέσπα;» του Βέγγου και η γελοιοποίηση που υπέστη στα social media, ακύρωσαν τα όποια μηνύματα ήθελε το Μαξίμου να περάσει.

Καλά ο Καρανίκας, δεν το κατέχει. Ο Καρτερός, που εμφανίζεται στο βίντεο, τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, δημοσιογράφος και παλιά καραβάνα, δεν το «έκοψε» στο μοντάζ; Ο ίδιος ο Τσίπρας πώς το ενέκρινε;

Ισως είναι δείγμα και αυτό της οίησης της εξουσίας. Και όταν συμβαίνει αυτό, τα αποτελέσματα είναι μονόδρομος, όπως έχει αποδείξει η ιστορία. Ας ρωτήσουν να μάθουν, αν δεν θυμούνται πλέον.