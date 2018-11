Γιάννης Κονιδάρης στο iefimerida: Γιατί διαφωνώ με τη συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου

Ο I. M. Κονιδάρης, ομότιμος καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στο iefimerida.gr για τη συμφωνία Τσίπρα – Ιερώνυμου.

Τα σημεία της παρέμβασης του κ. Κονιδάρη στο iefimerida:

«Υπάρχει περισσή ασάφεια τόσο στη μεταβολή του άρθρου 3 του Συντάγματος όσο και στο κοινό ανακοινωθέν Εκκλησίας-Πολιτείας.

Στο συνταγματικό κομμάτι, η τροποποίηση του άρθρου 3 θεωρεί ότι το κράτος θα είναι ουδέτερο και ότι θα κρατήσει τη διάταξη της επικρατούσας θρησκείας, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και μια ερμηνευτική δήλωση ότι η επικρατούσα θρησκεία είναι απλώς η θρησκεία της μεγάλης πλειονότητας του ελληνικού λαού. Πού βρίσκεται εδώ η ριζική αλλαγή;

Η Εκκλησία προβλέπεται ότι θα διοικείται από την Ιερά Σύνοδο σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη, τον Τόμο του 1850 και την Πράξη του 1928. Αυτά τα πατριαρχικά κείμενα θα ισχύουν καθ' ολοκληρίαν;

Η Συνταγματική Αναθεώρηση τελικώς δεν αλλάζει τίποτα, ενώ διατηρεί και το Προοίμιο του Συντάγματος αναλλοίωτο!

Από την άλλη μεριά, το "Ανακοινωθέν Πολιτείας - Εκκλησίας της Ελλάδος" έχει τον χαρακτήρα μιας συμφωνίας του "όλα ή τίποτα" ("take it or leave it"). Εμφανίζεται με τη μορφή Κοινού Ανακοινωθέντος, έχει 15 άρθρα, και στο 15ο επισημαίνει ότι "οι παραπάνω δεσμεύσεις των μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμφωνίας στο σύνολό της".

Και βεβαίως θα πρέπει να εγκριθεί από την Ιεραρχία και από το υπουργικό συμβούλιο. Οξύμωρο και πρωθύστερο! Αντί να συζητήσει πρώτα η Ιεραρχία, να συμφωνήσει και να εξουσιοδοτήσει τον Αρχιεπίσκοπο, πάει ο Αρχιεπίσκοπος και κάνει κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό, τον οποίο εμφανώς υποστηρίζει, ευχαριστεί, συγχαίρει και ενισχύει. Οι αντιδράσεις τον οδήγησαν ήδη σήμερα σε αναδίπλωση!

Από την άλλη πλευρά: Αναβαθμίζει ο πρωθυπουργός τον Αρχιεπίσκοπο σε θέση Πρώτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ είναι απλώς ο πρόεδρος του κεντρικών διοικητικών σωμάτων Αυτής. Και τούτο διότι η Εκκλησία της Ελλαδος περιλαμβάνει την Αυτοκέφαλη και ένα άλλος μέρος της, τις Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που της έχουν δοθεί απλώς προς διοίκηση...

Η μισθοδοσία, τέλος, του κλήρου θα γίνεται με επιδότηση, που δίδεται στην Εκκλησία για να τη διαχειρίζεται. Σε αυτό διαφωνεί ήδη δικαιολογημενα ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) που ετοιμάζεται για κινητοποιήσεις. Πώς θα μοιράζεται η επιδότηση; Και αν προσλάβει κι άλλους κληρικούς η Εκκλησία, μήπως θα μειώσει τους μισθούς των ήδη υπαρχόντων; Τέλος, τι θα γίνει με τους κληρικούς της Κρήτης και των Δωδεκανήσων που υπάγονται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο; Θα συνεχίσουν να πληρώνονται από το Κράτος;».