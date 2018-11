Athens Bar Show: Η αθηναϊκή bartending σκηνή στην Τεχνόπολη -Premium ποτά & ευφάνταστα κοκτέιλ [εικόνες]

Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων χτυπάει από σήμερα το πρωί και για 48 ώρες η καρδιά της αθηναϊκής bartending σκηνής, με τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου να παρουσιάζουν για ένατη συνεχή χρονιά τις τελευταίες τάσεις της μόδας πίσω από τις… μπάρες!

To Athens Bar Show είναι μια εκπαιδευτική έκθεση για bartenders και επαγγελματίες του bar και ήδη από τις 11.00 το πρωί οπότε και άνοιξε τις πύλες της χιλιάδες επισκέπτες έχουν δοκιμάσει premium ποτά και ευφάνταστα cocktails από τους γκουρού της παγκόσμιας bar σκηνής.

Οι αίθουσες και οι αυλές της Τεχνόπολης έχουν κατακλυστεί από πολύχρωμα μπουκάλια και shakers που με τα αρώματα τους προσκαλούν ακόμα και τους μη μυημένους να τα γευτούν (πάντα υπεύθυνα). Με την περσινή άκρως επιτυχημένη διοργάνωση των 8.500 επισκεπτών να αποτελεί τον οδηγό για φέτος, το Athens Bar Show δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει και να δοκιμάσει τις δημιουργίες των πλέον καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων bartenders. Επιπλέον, οι επαγγελματίες μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ευρεία γκάμα θεματικών σεμιναρίων από τους διασημότερους mixologists και bartenders.

Ανάμεσα σε αυτούς, ο θρύλος του βερολινέζικου Convent Bar, Angus Winchester, ιδρυτής του πρώτου συμβουλευτικού οργανισμού για μπαρ, που με την 30χρονη πείρα του σε κορυφαία μπαρ θα παρουσιάσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης αλλά και τα μεγαλύτερα «φάουλ».

Με την ελληνική bar σκηνή να θεωρείται μία από τις πλέον ανερχόμενες σε παγκόσμιο επίπεδο, το «παρών» στο φεστιβάλ δίνουν μεταξύ άλλων ο Ιταλός πρωταθλητής σε διεθνείς bartending διοργανώσεις Alessandro Cattani, ο Λονδρέζος Alex Kratena υπό την καθοδήγηση του οποίου το Artesian Bar βρέθηκε για τέσσερα συναπτά έτη στην κορυφή της λίστας World’s 50 Best Bar Awards, ενώ και ο ίδιος έχει κατακτήσει τους τίτλους Bar Personality of the Year και Best International Bartender, ο παγκοσμίου φήμης ιδιοκτήτης και master blender της Maison Ferrand και του αποστακτηρίου West Indies Rum Distillery Αλεξάντερ Γκάμπριελ καθώς και ο ζωντανός θρύλος των μπαρ Salvatore Calabrese που εδώ και 40 χρόνια έχει σερβίρει προσωπικότητες παγκόσμιας ακτινοβολίας και έχει γράψει 13 σχετικά βιβλία.

Επιπλέον, οι επισκέπτες όχι μόνο θα γευτούν αλλά και θα ενημερωθούν για την ιστορία και τις διαφορές των δύο δημοφιλών trends του σύγχρονου bartending, το aperitivo και το tiki, θα δοκιμάσουν πρωτότυπα street foods δια χειρός ταλαντούχων σεφ, θα ενημερωθούν για νέους τρόπους παρασκευής και σερβιρίσματος cocktail, ενώ θα τους παρουσιαστούν τα πλέον σύγχρονα αξεσουάρ και εργαλεία για τον χώρο του bartending. Στο φετινό Athens Bar Show συμμετέχουν περισσότερες απο 50 εταιρείες από Ελλάδα και εξωτερικό και η διοργάνωση θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα barshow του κόσμου.

Ώρες λειτουργίας: 11.00 – 19.00 (η έκθεση κλείνει 20.00)

Κόστος εισιτηρίου: 20 ευρώ online αγορά/ 30 ευρώ στην είσοδο