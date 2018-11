Αφρο-γαλλίδες τραγουδίστριες: Μαύρες καλλονές που σαρώνουν στη γαλλική μουσική [βίντεο]

Πανέμορφες, διεκδικούν το χρώμα και τις ρίζες τους και συνδιάζουν τις μουσικές της Αφρικής με ήχους της Δύσης. Τραγουδούν στα γαλλικά και κάνουν καριέρα στη Γαλλία αλλά και παγκόσμια. Οι επιτυχίες τους είναι μεγαλύτερες από τους ντόπιους σταρ της Γαλλίας.

Δεν είναι τόσο γνωστές όσο οι αφρο-αμερικανίδες σταρ της μουσικής, αλλά τα τραγούδια τους είναι πιο δημοφιλή ακόμη και στη Γαλλία, ενώ έγιναν μεγάλες επιτυχίες ακόμη και στην Ελλάδα!

Οι περισσότερες αφρο-γαλλίδες τραγουδίστριες προέρχονται από τη βόρεια Αφρική και ειδικά από τις πρώην αποικίες της Γαλλίας, όπως το Μαρόκο, η Τυνησία και η Αλγερία, στις οποίες μιλούν γαλλικά. Αλλά ορισμένες μεγάλες σταρ της γαλλικής μουσικής κατάγονται από την υποσαχάρεια Αφρική, όπως για παράδειγμα η ράπερ Aya Nakamura (Μαλί) ή ακόμη η τραγουδίστρια Joko με καταγωγή από το Καμερούν.

Aya Nakamura

Κατέκτησε το γαλλικό γυναικείο ραπ μέσα σε λίγα χρόνια. Η μεγαλύτερη επιτυχία της είναι το Dja Dja, ένα εκπληκτικό μείγμα RnB και μουσικής σάουλ. Και μόνο με αυτό το single, η μαύρη τραγουδίστρια κατόρθωσε να πάρει 166 εκατομμύρια κλικ στο YouTube, σε λίγους μήνες.

Η Aya Nakamura γεννήθηκε στο Μπαμάκο του Μαλί και μεγάλωσε σε μια επαρχιακή πόλη της Γαλλίας, το Ολνέ-σου-Μπουά, στις όχθες του Σηκουάνα. Ξεκίνησε σπουδές για να γίνει σχεδιάστρια αλλά την κέρδισε το τραγούδι. Το 2014 έγραψε το πρώτο της single, μετά από ερωτική απογοήτευση, το J’ai mal, το οποίο πήρε χιλιάδες κλικ στο YouTube.

Το Απρίλιο του 2018, η Aya Nakamura έγινε σταρ με το τραγούδι Djadja που κέρδισε πλατινένιο δίσκο στη Γαλλία και έγινε επιτυχία στην Αφρική, το Βέλγιο και την Ελβετία. Στην Ολλανδία το τραγούδι της ήταν πρώτο επί εβδομάδες, πράγμα που δεν είχε ξανασυμβεί μετά την ιστορική επιτυχία της Εντίθ Πιάφ Je ne regrette rien το 1961.

Το Djadja έχει σήμερα 150 εκατομμύρια κλικ στο YouTube.

Imany

Γεννήθηκε στη από τις νήσους Κομόρες, ανατολικά της Αφρικής που ήταν γαλλική αποικία ως το 1974. Σε ηλικία 17 ετών έγινε μοντέλο και έκανε καριέρα στη Νέα Υόρκη για τη φίρμα Calvin Klein. Κουράστηκε να παριστάνει την «κρεμάστρα», κατά δήλωσή της, και πήρε μαθήματα μουσικής. Το 2008 επέστρεψε στη Γαλλία και ξεκίνησε να τραγουδάει σε αίθουσες στο Παρίσι.

Το όνομά της σημαίνει «ελπίδα μου» στα αραβικά και γράφει στίχους και στα αγγλικά.



Θαυμάζει μαύρες ντίβες της μουσικής όπως η Νίνα Σιμόν και η Λόρεν Χιλ και η μουσική της έχει ρίζες σάουλ, φολκ και μπλουζ.

Ακούστε το τραγούδι της You Will Never Know που είναι γνωστό σε όλους μας:

Indila -Σταρ, γνωστή και στην Ελλάδα

Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1984 και κατάγεται από την Αίγυπτο. Mετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα, η γαλλίδα σταρ κυκλοφόρησε τον δίσκο Dernière danse, το 2014, που έγινε παγκόσμια επιτυχία. Τρεις φορές πλατινένιος δίσκος στη Γαλλία, χρυσός στο Βέλγιο, η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που η γαλλο-αιγύπτια με την άψογη γαλλική προφορά έγινε παγκόσμια σταρ.



Σπάνια μιλάει για τις ρίζες της, αν και παραδέχεται ότι αποτελεί κράμα αιγύπτιας και ινδιάνας.

Ακούστε τον δίσκο της, ο οποίος παίζεται σε όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα:

Inna Modja

Γεννήθηκε στο Μαλί της Αφρικής και κάνει καριέρα στη Γαλλία. Στο Μαλί οι γονείς της την έγραψαν σε μια χορωδία τοπική και ο πατέρας της την ενθάρρυνε να ακούει μεγάλους σταρ, όπως ο Ρέι Τσαρλς, η Ελλα Φιτζέραλντ, η Σάρα Βον.

Η ίδια επηρεάζεται και από μουσικές punk trash, rap, heavy metal.