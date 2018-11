Η Κιμ Καρντάσιαν αρνείται να φάει αυτές τις 3 τροφές -Και έχει καλό λόγο

Αν υπάρχει μια γυναίκα που έχει δοκιμάσει όλες τις δίαιτες του κόσμου, τότε αυτή είναι σίγουρα η Κιμ Καρντάσιαν!

Εχει προσωπικό μάγειρα, γυμναστή, διατροφολόγο και είναι μια γυναίκα που έχει εμμονή με την εικόνα της.

Ωστόσο, η Κιμ Καρντάσιαν αγαπάει τις καμπύλες της και της αρέσει με κάθε τρόπο να της αναδεικνύει φορώντας ό,τι πιο προκλητικό υπάρχει στην ντουλάπα της.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει δοκιμάσει άπειρες στρατηγικές για να αδυνατίσει και κυρίως για να έχει επίπεδη κοιλιά. Αυτό άλλωστε είναι το φετίχ της, καθώς της αρέσει να φοράει κοντές μπλούζες και σιθρού κορμάκια.

Οπως αποκάλυψε στο ριάλιτι που πρωταγωνιστεί «Keeping Up With the Kardashians», η Κιμ Καρντάσιαν αρνείται να φάει τρεις συγκεκριμένες τροφές.

Και ο λόγος δεν είναι εξαιτίας κάποιας διατροφής, ούτε ενός συγκεκριμένου στόχου που θέλει να πετύχει.

Διαβάστε ποιες 3 τροφές αρνείται να φάει η Κιμ Καρντάσιαν στο bovary.gr