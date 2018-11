Πώς ξοδεύουν οι Ομπάμα τα δεκάδες εκατομμύρια που έβγαλαν

Μπορεί σε σύγκριση με άλλους πρώην προέδρους, οι Μισέλ και Μπαράκ Ομπάμα να μοιάζουν κάπως «φτωχοί», αλλά από τη μέρα που πάτησαν το πόδι τους στο Λευκό Οίκο μέχρι σήμερα, έχουν καταφέρει να αυξήσουν κατά 30 φορές την περιουσία τους.

Μια περιουσία που σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes αγγίζει σήμερα τα 40 εκ. δολάρια.

Από το 2005 που ο Ομπάμα εξελέγη γερουσιαστής μέχρι πριν από δύο χρόνια το πρώην προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έβγαλε συνολικά 20,5 εκατομμύρια δολάρια από τους μισθούς του, από δικαιώματα για τις πωλήσεις βιβλίων και από τα έσοδα από διάφορες επενδύσεις, καθώς και από το εισόδημα της Μισέλ από τη δουλειά της στο University of Chicago Hospitals, προτού γίνει πρώτη κυρία.

Στα οκτώ χρόνια της προεδρίας του ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ έπαιρνε ετησίως 400.000 δολάρια, ενώ η ετήσια προεδρική του σύνταξη φθάνει τα 200.000 δολάρια.

Η μερίδα του λέοντος της περιουσίας τους προήλθε από τις πωλήσεις βιβλίων. Από το 2005 έως το 2016 ο Ομπάμα έβαλε στους λογαριασμούς 15,6 εκ. δολάρια για τα βιβλία του “The Audacity of Hope”, “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” και “Dreams From My Father”, ενώ πέρυσι τον Μάρτιο το ζεύγος Ομπάμα υπέγραψε μια συμφωνία-ρεκόρ ύψους τουλάχιστον 60 εκατομμυρίων δολαρίων με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House για να γράψουν από ένα βιβλίο ο καθένας τους.

Toν περασμένο Μάιο κατέληξαν σε πολυετή συμφωνία με την πλατφόρμα Netflix για την παραγωγή ταινιών, σίριαλ και ντοκιμαντέρ και μάλιστα για το σκοπό αυτό , το ζεύγος Ομπάμα ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Higher Ground. Αν και δεν διέρρευσαν οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, οι New York Times ανέφεραν ότι παρόμοιες συμφωνίες στο παρελθόν στοίχισαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια -είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμφωνίες που έκλεισε η Netflix με τους επιτυχημένους παραγωγούς Ράιαν Μέρφι (Glee, The People vs O.J. Simpson) και Σόντα Ράιμς (Scandal, Grey's Anatomy) της κόστισαν περί τα 400 εκ. δολάρια για διάστημα 4-5 χρόνων-.

Υψηλές είναι οι αποδοχές του και για τις διάφορες ομιλίες που εκφωνεί ο 57χρονος σήμερα πρώην πρόεδρος, αφότου μετακόμισε από τον Λευκό Οίκο, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα μπορεί να φθάνουν έως και τις 400.000 δολάρια για κάθε λόγο του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του American University το πρώην προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ μπορεί να βγάλουν έως και 242,5 εκ. δολάρια μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο.

Πώς δαπανά την περιουσία του το ζεύγος Ομπάμα

Το ερώτημα, όμως, είναι τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής με την περιουσία τους; Το 2007 κατέθεσαν σε προθεσμιακούς λογαριασμούς κάπου ανάμεσα σε 50.000 και 100.000 δολ. για τις σπουδές των κοριτσιών τους. Η Μαλία άρχισε τη φοίτησή της στο Χάρβαρντ το περασμένο φθινόπωρο. Παράλληλα έκαναν επενδύσεις και σε ακίνητα, καθώς χρειάζονταν ένα σπίτι για να μετακομίσουν μετά την ολοκλήρωση της θητείας στο Λευκό Οίκο. Κι έτσι αγόρασαν στην Ουάσιγκτον έναντι 8,1 εκ. δολαρίων την έπαυλη που νοίκιαζαν προηγουμένως και η οποία την περίοδο εκείνη ήταν το δεύτερο ακριβότερο «φτωχικό» στη γειτονιά, μετά το μουσείο υφαντουργίας που είχε μετατρέψει σε έπαυλη το αφεντικό της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Πέρα όμως απ’ αυτή την έπαυλη το ζεύγος Ομπάμα διαθέτουν κι ένα σπίτι που αγόρασαν με δάνειο το 2005 έναντι 1,65 εκ. δολαρίων στη συνοικία Χάιντ Παρκ του Σικάγο και η σημερινή αξία του οποίου υπολογίζεται στα δυόμιση εκ. δολάρια.

Αρκετά ποσά έχουν δαπανήσει και στις διακοπές που κάνουν κατά καιρούς, αφότου ο Ομπάμα βγήκε στη σύνταξη: από τη νότια Καλιφόρνια και τη νήσο Νέκερ, όπου ο Ομπάμα έκανε θαλάσσια σπορ με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, μέχρι την ιδιαίτερα πατρίδα του πρώην προέδρου, τη Χαβάη, κι από τη Γαλλική Πολυνησία, όπου διέμειναν σ’ ένα πολυτελές θέρετρο, η διανυκτέρευση στις καμπάνες του οποίου κοστίζει έως και 4.318 δολάρια, μέχρι την Ινδονησία και την Τοσκάνη της Ιταλίας.

Σημαντικά ποσά ξοδεύει το ζευγάρι και σε φιλανθρωπίες. Από το 2009 έως το 2015 χάρισαν 1,1 εκ. δολάρια σε διάφορες οργανώσεις για την προώθηση των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών, για βετεράνους, θύματα φυσικών καταστροφών, για αστέγους. Ο Ομπάμα χάρισε όλα τα έσοδα του βιβλίου του “Of Thee I Sing” σε ίδρυμα υποτροφιών για παιδιά στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή έμειναν ανάπηροι στους πολέμους των ΗΠΑ και πάνω από το 15% του εισοδήματός τους το 2015 σε 34 φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αλλά το μεγαλύτερο ποσό που χάρισαν ποτέ σε φιλανθρωπίες ήταν τα 1,4 εκ. δολάρια που συνόδευαν το Νόμπελ Ειρήνης, με το οποίο τιμήθηκε ο Ομπάμα το 2009.