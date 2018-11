Γιατί αυτή η φωτογραφία της Μαράια Κάρεϊ με την 7χρονη κόρη της δίχασε τους φαν της [εικόνα]

Η Μαράια Κάρεϊ ποζάρει με την 7χρονη κόρη της Μονρόε από τις διακοπές τους στην Ινδονησία και η φωτογραφία στο Instagram διχάζει.

Η 48χρονη τραγουδίστρια που θα ξεκινήσει σε ένα μήνα την περιοδεία της «All I want for christmas is you» δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία της κόρης της στο προφίλ της, αλλά όλοι στάθηκαν στην Μαράια.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια χαμογελάει στον φωτογραφικό φακό φορώντας μια μαύρη ολόσωμη φόρμα, ενώ η κόρη της φοράει μαγιό καθώς βρίσκονται στην εσωτερική πισίνα κάποιου πολυτελούς ξενοδοχείου.

«Με αγάπη από την Ινδονησία» σημειώνει στη λεζάντα της φωτογραφίας, αλλά απ΄ ότι φαίνεται κάποιοι διαδικτυακοί της φίλοι δεν της δείχνουν τόση αγάπη με τα σχόλιά τους.

Η Μαράια Κάρεϊ ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους για το πού βρίσκεται μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αλλά οι haters πάντα καραδοκούν.

Δείτε τη Μαράια Κάρεϊ με την 7χρονη κόρη της στο bovary.gr