Πρωτότυπη ή κιτς; -Αυτή η τολμηρή νύφη κάνει τον γύρο του διαδικτύου [εικόνες]

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Caitlin Mociun και ο Tammer Hijazi, σχεδιαστής επίπλων και συνιδρυτής του Studios Bower, γνωρίστηκαν με τον παλιό καλό τρόπο: στο μπαρ Kinfolk στο Ουίλιαμσμπουργκ του Μπρούκλιν, μέσω κοινών φίλων.

Ερωτεύτηκαν το Μάιο του 2016 και στη συνέχεια μετακόμισαν μαζί, αγόρασαν ένα σπίτι και άρχισαν να συζητούν για την κοινή ζωή τους στο μέλλον. Τον Μάρτιο του 2018, της ζήτησε να τον παντρευτεί ενώ ήταν μαζί σε διακοπές στη Γουαδελούπη της Γαλλίας, κοιτώντας το ηλιοβασίλεμα και υπό τους ήχους του Right Down the Line του Gerry Rafferty. Και φυσικά εκείνη είπε το «ναι».

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο Il Convento di Santa Maria di Costantinopoli στην Απουλία της Ιταλίας στην γαλήνια ατμόσφαιρα του μοναστηριού.

Το σκηνικό τριγύρω ειδυλλιακό, η διακόσμηση μεσογειακή με έθνικ αναφορές, με το κατάλυμα συνδυάζει χαλάρωση, τέχνη και καλό φαγητό.

