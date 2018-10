House of Cards: O 6ος και τελευταίος κύκλος της βραβευμένης σειράς κάνει πρεμιέρα στην Cosmote TV [βίντεο]

Το πολυαναμενόμενο φινάλε της βραβευμένης με 2 Χρυσές Σφαίρες και 7 βραβεία Emmy πολιτικής δραματικής σειράς, House of Cards, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV, την Κυριακή 4/11, στις 21.00.

Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Κυριακή βράδυ, ενώ αμέσως μετά την προβολή τους τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και on demand μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS1.

Στην τελευταία σεζόν της σειράς, η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για βραβείο Emmy, Ρόμπιν Ράιτ, επιστρέφει ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο του συζύγου της, Φρανκ Άντεργουντ (Κέβιν Σπέισι).

Στο καστ του φινάλε του House of Cards παραμένουν οι υποψήφιοι για βραβείο Emmy, Μάικλ Κέλι, Τζέιν Άτκινσον, Κόνστανς Ζίμερ, Ντέρεκ Σεσίλ, Κάμπελ Σκότ, Μπόρις ΜακΓκιβερ και η υποψήφια για OSCAR® Πατρίτσια Κλάρκσον, ενώ εμφανίζονται και νέα ονόματα, όπως οι υποψήφιοι για OSCAR, Νταϊάν Λέιν (Unfaithful, Paris Can Wait Under the Tuscan Sun, Nights in Rodanthe) και Γκρέγκ Κινίαρ (As Good As It Gets, Same Kind OF Different As Me, Little Miss Sunshine, Modern Family), καθώς και ο βραβευμένος Κόντι Φέρν (American Crime Story).

Το σενάριο της 6ης σεζόν υπογράφει ο υποψήφιος για OSCAR® Μπο Γουίλμον (The Ides Of March), ενώ η Μελίσα Τζέιμς Γκίμπσον (The Americans, All is Bright) και ο Φρανκ Πουγκλίζ (Undefeated, Shot in the Heart) συνεχίζουν να είναι οι διευθυντές παραγωγής της σειράς, καθώς και εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τους: Ρόμπιν Ράιτ, Ντέιβιντ Φίσερ, Τζόσουα Ντόνεν, Ντανα Μπρουνέτι, Έρικ Ροθ, Μάικλ Ντομπς και Άντριου Ντέιβις. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι: Τζόσουα Ντόνεν, Ντανα Μπρουνέτι και Έρικ Ροθ.

Το κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD, όπως και όλα τα κανάλια COSMOTE CINEMA2, είναι διαθέσιμα μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής στην Ελλάδα αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπηρεσία COSMOTE TV GO παρέχεται εντελώς δωρεάν, ως πρόσθετη υπηρεσία, σε συνδρομητές COSMOTE TV ή διατίθεται σε μεμονωμένα πακέτα COSMOTE TV GO (CINEMA, DOCUMENTARIES, SPORTS). Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV PLUS οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε μία πλούσια συλλογή με ταινίες και σειρές, καθώς και ντοκιμαντέρ και εκπομπές από τα κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE HISTORY, εφόσον τα κανάλια περιλαμβάνονται στο πακέτο συνδρομής τους.