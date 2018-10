Euroleague: Στη Μόσχα για το δύσκολο ματς με την ΤΣΣΚΑ ο Ολυμπιακός

Αναχώρησε για τη Μόσχα η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (1/11, 19:00) με την ΤΣΣΚΑ, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

«Πρέπει να παίξουμε μπάσκετ υψηλού επιπέδου» δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπλατ που δεν θα έχει στη διάθεσή του σε ένα ακόμη παιχνίδι τον Γιάνις Στρέλνιεκς.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού δήλωσε κατά την αναχώρηση: «Σίγουρα η ΤΣΣΚΑ είναι ομάδα υψηλού επιπέδου. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτό για κανέναν. Αλλά θα δείτε πολλά παιχνίδια όπως αυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, υψηλού επιπέδου. Και αυτό σημαίνει πως εσύ θα πρέπει να παίξεις επίσης υψηλού επιπέδου μπάσκετ. Αυτό ελπίζουμε να κάνουμε».

Σε ερώτηση αν η άμυνα θα αποτελέσει το “ κλειδί” κόντρα σε μια τόσο επιθετική ομάδα, απάντησε: «Η ΤΣΣΚΑ έχει πολλούς σπουδαίους παίκτες επιθετικά, ταλαντούχους... Αλλά εγώ πιστεύω ότι η επίθεσή τους είναι προϊόν της ικανότητάς τους να οδηγήσουν τον αντίπαλό τους σε λάθη, στην έφεσή τους στα ριμπάουντ και στην δυνατότητά τους να τρέξουν στον αιφνιδιασμό. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά σε όλους τους τομείς και να περιορίσουμε τις ευκαιρίες για εύκολο καλάθι που η ΤΣΣΚΑ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει. Είναι πάντα συνδυασμός επίθεσης και άμυνας και κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνομαι σε αυτά που λέω... Το παιχνίδι είναι έτσι που πρέπει να αναγνωρίσεις πως όλες οι ομάδες έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν πλεονεκτήματα για εκείνες και στις δύο πλευρές του γηπέδου και εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο. Κόντρα σε μια τόσο καλή ομάδα όπως είναι η ΤΣΣΚΑ θα πρέπει να είσαι ικανός να την περιορίσεις παίζοντας καλή άμυνα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να σκοράρεις. Οπότε ας ελπίσουμε πως θα κάνουμε και τα δύο».

Ερωτηθείς για την... προτίμησή του, νίκη αύριο επί της ΤΣΣΚΑ ή στο φάινολ φορ της Βιτόρια, απάντησε αρχικά με μια παροιμία. «Let’s not put the cart before the horse» που σε ακριβή μετάφραση σημαίνει «ας μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο» και σε... ελεύθερη ελληνική αν προτιμάτε... «κάθε πράγμα στον καιρό του!»