Στον όμιλο Βαρδινογιάννη η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος

Σε εταιρεία του ομίλου Βαρδινογιάννη πέρασε το 97,08% των μετοχών της Επενδυτικής Τράπεζας, καθώς αναδείχτηκε προτιμητέος επενδυτής σε διεθνή διαγωνισμό από τον ειδικό εκκαθαριστή της Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd.

Η σύμβαση απόκτησης μετοχών - Share Purchase Agreement (SPA) υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου 2018 με το συνολικό τίμημα να διαμορφώνεται σε 73,5 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ανακοινώνει ότι η εδρεύουσα στην Κύπρο 100% θυγατρική της με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD συμμετείχε σε διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε από τον Ειδικό Εκκαθαριστή της Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd, αναφορικά με την πώληση:

1) Ποσοστού 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Investment Bank of Greece S.A.)

2) Ποσοστού 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της CPB Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και

3) Ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Factors and Forfaiters Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η IREON INVESTMENTS LTD ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής.

